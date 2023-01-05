الشطرنج وإيران..

2023/01/05 | 14:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعد بطلة الشطرنج الإيرانية، سارة خادم الشريعة، خامس "ملكة شطرنج" تحمل درجة أستاذية تغادر البلاد بعد أن شاركت في بطولة دولية دون أن ترتدي الحجاب، حيث كانت مهددة بالاعتقال فور عودتها، وفقا لما ذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية.

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