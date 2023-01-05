2023/01/05 | 14:55 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 5 يناير، 2023 بغداد/المسلة: أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، الخميس، 5 كانون...

ظهرت المقالة ‏المندلاوي يؤكد سعي مجلس النواب في الإسراع بتشريع قانون جهاز الأمن الوطني أولاً على المسلة.

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