وكالة الاستخبارات: القبض على 6 ارهابيين في صلاح الدين وكركوك والانبار

2023/01/05 | 14:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة الى وزارة الداخلية، اليوم الخميس، القاء القبض على 6 ارهابيين في صلاح الدين وكركوك والانبار.وقالت الوكالة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "نفذت واجبات مهمة في ثلاث محافظات استندت لمعلومات استخبارية وقرارات قضائية أسفرت عن إلقاء القبض على 6 ارهابيين ينتمون لعصابات داعش".

وأضافت انه "تم القبض على ثلاث منهم في محافظة صلاح الدين واثنين في كركوك ومتهم واحد في الانبار".

واشارت الى ان "هذه الوجبات تأتي في إطار الاجراءات الاستخبارية التي تتخذها وكالة الاستخبارات لملاحقة الارهابيين ومتابعة تحركاتهم، وقد اتخذت الاجراءات القانونية اصوليا بحقهم".

تحرير: أ.ق

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