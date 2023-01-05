ديالى تسجل دخول اولى موجات السيول الايرانية الى اراضيها

2023/01/05 | 14:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

كشف مسؤول حكومي، اليوم الخميس، عن تدفق اولى موجات السيول من الحدود الايرانية شرق ديالى، فيما اشار الى ان 5 وديان لم تشهد سيول حتى الان.

وقال مدير ناحية مندلي وكالة( 90كم شرق بعقوبة) مازن الخزاعي لـ( بغداد اليوم)، إن "اولى موجات السيول المتدفقة من الشريط العراقي- الايراني بدات بالتدفق صوب وادي النفط شرق ناحية مندلي بعد موجة امطار غزيرة".

وأضاف، أن "تدفق السيول ليس خطيرا حتى اللحظة وهناك رصد ومتابعة ميدانية تحسبا لاي طارئ"، مشيراً الى أن "بقية وديان السيول الاخرى وعددها 5 ابرزها ترلساق لم تشهد حتى اللحظة اي موجات السيول بانتظار ما تسفر عنه الساعات المقبلة خاصة مع استمرار تساقط الامطار في بعض المناطق".

وتتعرض المناطق الحدودية بديالى مع إيران وخاصة ناحية قزانية، (110 شرق بعقوبة)، وناحية مندلي (90 كم شرق بعقوبة) سنويا وخلال موسم الشتاء والربيع الى موجات سيول قادمة من إيران.

وتشهد البلاد موجة امطار شديدة في المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية بدأت صباح امس الاربعاء والى الان، تسببت بغرق اغلب شوارع المدن الرئيسية في بغداد والمحافظات.

وتشكل السيول في ديالى خطرا كبيرا في جرف التربة واغراق المناطق والقرى فضلا عن خطر جرف الالغام الحربية المتواجدة بالقرب من الحدود مع ايران التي قد يتعرض لها السكان في تلك المناطق .

تحرير: أ.ق

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