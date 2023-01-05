السوداني: الحكومة عازمة على تطوير قطاع الكهرباء

2023/01/05 | 15:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع

السوداني، اليوم الخميس، أن الحكومة

عازمة على تطوير قطاع الكهرباء الذي ظل

يعاني رغم الانفاق الحكومي الضخم.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في

بيان تلقته وكالة نون ال

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