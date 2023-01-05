تعرف على عدد السيارات في العراق

2023/01/05 | 15:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة التخطيط، اليوم الخميس، عن

عدد سيارات القطاع الخاص، مشيرة الى

أنها، سجلت أكثر من (7) ملايين سيارة في

عموم العراق خلال العام 2021.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، ان "العدد ا

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