الطقس.. ضباب واستمرار الأمطار خلال الايام المقبلة في العراق

2023/01/05 | 15:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم

الخميس، طقس العراق خلال الأيام

المقبلة، فيما أشارت الى، استمرار

الامطار خلال الايام المقبلة.

وذكرت الهئية في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، ان "طقس البلاد ليوم غد الجم

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