2023/01/05 | 15:06 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – امنأعلنت وكالة الاستخبارات التابعة الى وزارة الداخلية، اليوم الخميس، القبض على 6 ارهابيين في صلاح الدين وكركوك والانبار.

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