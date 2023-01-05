الاطاحة بمنفذي عملية قتل مدير محطة وقود في ديالى

2023/01/05 | 15:06 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الخميس، الاطاحة بمنفذي عملية قتل مدير محطة وقود في محافظة ديالى.

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