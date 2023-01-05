تداول بورصة العراق يتجاوز ثلاثة مليارات دينار في الأسبوع الأول من 2023

2023/01/05 | 15:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

أعلن سوق العراق للأوراق المالية، الخميس، تداول أكثر من ثلاثة مليارات دينار في الاسبوع الأول من 2023.

وذكر اعلام السوق في بيان أن "الأسبوع الاول من شهر كانون الثاني/ 2023 شهد ثلاث جلسات تداول وبلغ عدد الأسهم المتداولة خلال هذا الأسبوع أكثر من (2) مليار سهم".

وأضاف، أن "قيمة الأسهم المتداولة في هذا الأسبوع أكثر من (3) مليار دينار"، مبينا أن "مؤشر التداول في السوق لأول جلسة من الأسبوع اغلق على (591.89) نقطة بينما اغلق المؤشر في نهاية الأسبوع على (586.02) نقطة محققا بذلك انخفاضا مقداره (1.00%) عن اغلاقه في اول الجلسة".

ونفذت خلال الأسبوع "أكثر من (1700) عقد بيع وشراء على أسهم الشركات المدرجة في السوق".

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