السوداني: سليماني كان ضيفاً على العراق واغتياله إعتداء صارخ على السيادة

2023/01/05 | 15:12 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس مجلس الوزراء، في العراق، محمد شياع السوداني، إن قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، كان ضيفا على العراق مشددا على أن استهداف أمريكا له ولرفاقه من قادة النصر يعد اعتداء صارخا على سيادة العراق.وأكد السوداني، في كلمته … Readmore

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