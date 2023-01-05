2023/01/05 | 15:12 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، اليوم الخميس، أهمية دعم السلم الأهلي والمجتمعي في أفغانستان.وذكر بيان لرئاسة الجمهورية إن “رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد استقبل، اليوم الخميس، في قصر السلام ببغداد، وفد مجلس علماء الشيعة في أفغانستان”.وأضاف … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجمهورية يؤكد أهمية السلم الأهلي واستقلال القرار السياسي الافغاني) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الجمهورية يؤكد أهمية السلم الأهلي واستقلال القرار السياسي الافغاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).