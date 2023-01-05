2023/01/05 | 15:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن الاتحاد الخليجي لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة الافتتاح بين منتخبنا الوطني ونظيره العُماني غداً الجمعة.وسيقود المباراة الحكم الروماني كوفاكس استفان ويساعده آرتين ميهاي ومارينسكو فاسيلي من رومانيا أيضاً.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طاقم تحكيم مباراة الافتتاح بين منتخبنا الوطني ونظيره العُماني غداً المركز الخبري الوطني.

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