2023/01/05 | 15:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدفاع تمنح مكافاة لجرحى الوزارة مكرمة بمناسبة عيد الجيش..



وثيقة المركز الخبري الوطني.

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