الكشف عن الكرة الرسمية لخليجي 25 في البصرة

2023/01/05 | 15:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الاتحاد الخليجي لكرة القدم، عن الكرة الرسمية لبطولة “خليجي 25” في محافظة البصرة.

وقرر الاتحاد الخليجي اعتماد كرة كأس العالم 2022 بقطر، “الرحلة” من أديداس لتكون الكرة الرسمية للبطولة.

وسينطلق كأس الخليج يوم غد الجمعة في محافظة البصرة بمواجهة منتخبنا الوطني أمام نظيره العُماني عند الساعة السابعة مساءً.

وستكون هذه النسخة من كأس الخليج هي الأولى التي يتم فيها تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد “فار”.

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