تداول اكثر من 3 مليارات دينار في الاسبوع الاول من العام 2023 في سوق العراق للاوراق المالية

2023/01/05 | 15:32 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

تداول سوق العراق للأوراق المالية، أكثر من ثلاثة مليارات دينار في الاسبوع الأول من 2023، بحسبما اعلن اليوم الخميس.

وذكر اعلام السوق في بيان أن “الأسبوع الاول من شهر كانون الثاني/ 2023 شهد ثلاث جلسات تداول وبلغ عدد الأسهم المتداولة خلال هذا الأسبوع أكثر من (2) مليار سهم”.

وأضاف، أن “قيمة الأسهم المتداولة في هذا الأسبوع أكثر من (3) مليار دينار”، مبينا أن “مؤشر التداول في السوق لأول جلسة من الأسبوع اغلق على (591.89) نقطة بينما اغلق المؤشر في نهاية الأسبوع على (586.02) نقطة محققا بذلك انخفاضا مقداره (1.00%) عن اغلاقه في اول الجلسة”.

ونفذت خلال الأسبوع “أكثر من (1700) عقد بيع وشراء على أسهم الشركات المدرجة في السوق”.

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