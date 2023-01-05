2023/01/05 | 15:43 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإطاحة بـ6 "ارهابيين" في ٣ محافظات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/01/05 | 15:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإطاحة بـ6 "ارهابيين" في ٣ محافظات) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإطاحة بـ6 "ارهابيين" في ٣ محافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).