بكمين محكم.. اعتقال متهمين أثنين بتجارة

2023/01/05 | 15:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم

الخميس، القاء القبض على متهمين أثنين

بتجارة الأعضاء البشرية في بغداد.

وذكرت القيادة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، أنه "وفق مذكرة قبض قضائية،

تمكنت مفارزنا وبالت

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