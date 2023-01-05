مجلس الخدمة يصدر توضيحاً بشأن الدرجات المستحدثة للأوائل وحملة الشهادات

2023/01/05 | 15:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضح مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم

الخميس، بشأن الدرجات المستحدثة

للأوائل وحملة الشهادات العليا.

وذكر بيان للمجلس تلقته وكالة نون

الخبرية، أن "الدرجات المستحدثة

للمشمولين بقانوني 59 و67 من الأوائل

وحمل

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