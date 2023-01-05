تايلند.. جوائز نقدية لمن يصور أسوأ مخالفة مرورية

2023/01/05 | 15:45 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ويعتبر راكبو الدراجات النارية هم الأكثر عرضة للخطر.

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