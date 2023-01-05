مدرب منتخب العراق: مواجهة عُمان ليست سهلة وأتبع أسلوب مدرب أتلتيكو

2023/01/05 | 15:50 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مدرب المنتخب العراقي، الإسباني خيسوس كاساس، تفاؤله قبل مواجهة منتخب سلطنة عُمان في افتتاح بطولة "خليجي 25" المقررة يوم الجمعة.

وقال المدرب الإسباني، في المؤتمر الصحافي الذي حضره "العربي الجديد"، الخميس، إن مواجهة منتخب سلطنة عُمان ليست سهلة وستكون بداية لمسيرة طويلة في البطولة، خصوصاً في ظل تواجد عدد من المنتخبات القوية، في الوقت الذي أبدى سعادته بالمستوى الذي قدمه اللاعبون في المباريات التي سبقت الدخول في خليجي 25.

وأضاف: "أشعر بالثقة في أفراد المنتخب بعد المستوى الذي شاهدته، بالرغم من عدم سماح بعض الأندية للاعبيها بالانضمام للمنتخب، لكنني سعيد بتواجد اللاعبين المتاحين في القائمة الحالية".

وحول اتباعه طريقة لعب المدرب الأرجنتيني سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني، قال كاساس: "أنا أتبع أسلوب مدرب أتلتيكو مدريد، دييغو سيميوني، في التعامل مع المباريات وليس في الخطط والجمل التكتيكية".

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في المقابل، أكد قائد المنتخب العراقي جلال حسن أن إقامة البطولة في العراق تكتسي أهمية كبيرة، وقال في هذا السياق إن "إقامة المباراة أمام جماهيرنا ستكون ذات دافع معنوي كبير، وسنسعى إلى تحقيق نتيجة تلبي طموح الشارع الرياضي وطموحنا نحن كلاعبين".

ونبه إلى حارس فريق الزوراء، إلى أن تفكير وعقلية المدرب الإسباني كاساس، التي يسعى إلى تطبيقها على أرض الملعب ستساهم في تحقيق نتيجة جيدة في البطولة.

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