المدير الفني للمنتخب العراقي يؤكد جاهزية الأسود لمواجهة عُمان

2023/01/05 | 15:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الإسباني خيسوس كاساس، المدير الفني للمنتخب العراقي الأول لكرة القدم، أن «أسود الرافدين» بات جاهزاً لمواجهة المنتخب العماني في افتتاح خليجي 25 في البصرة مساء الجمعة.وقال كاساس في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «فخر كبير أن نلعب داخل العراق وطموحنا إسعاد الجماهير العراقية، أدركنا أهمية البطولة مبكراً، وهذا واضح في الشوارع وعند الجماهير».وأضاف:«سنلعب بأسلوب مشابه للمنتخب الإسباني، ونحن نتبع الفلسفة الإسبانية وجميع اللاعبين يستطيعون تقديم كل إمكاناتهم».وأردف: «هدفنا هو الوصول إلى أبعد مدى في البطولة ومباراة عمان هي مجرد البداية».ورأى كاساس، أن «جميع اللاعبين الذي تم اختيارهم في المنتخب العراقي يستطيعون تطبيق التكتيك والأسلوب الذي سنتبعه».ولفت إلى أن «المنتخب العماني خصم صعب ومعقد، ويمتلك الكثير من المقومات الجيدة، وقد شخصنا نقاط قوة المنافس، وسوف نختار الطريقة المناسبة لمواجهته».وختم: «هدفنا على المدى البعيد، والجمعة ستكون بداية المشوار، لتحقيق الهدف المنشود».في حين قال قائد المنتخب العراقي جلال حسن في المؤتمر الصحفي ذاته، إن «جميع اللاعبين على قدر كبير من المسؤولية، حيث تأقلمنا مع أسلوب كاساس الذي يعتمد على الضغط العالي، والبناء من الخلف، وجميع اللاعبين يتفاعلون مع هذا الأسلوب».ورأى أن «بطولة الخليج مهمة بالنسبة لنا وخصوصاً، أنها على أرضنا وبين جماهيرنا».و«نتمنى تحقيق نتائج إيجابية تليق باسم الكرة العراقية والمنافسة بقوة على اللقب».من جهته، قال الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، المدير الفني للمنتخب العماني، في المؤتمر الصحفي: «تنتظرنا مباراة صعبة أمام العراق، فمعروف عنه أنه منتخب قوي ولا يستهان به، كما أنه مستضيف البطولة».وأضاف «سيكون هناك 60 ألف متفرج في الملعب يساندونه، وهو مطالب بالفوز لإسعادهم،لكننا جاهزون وسنلعب بحافز كبير، وبهدف الفوز».وختم برانكو: «أثق بأبنائي اللاعبين، وأتوقع أن أرى منهم أداء جيداً من أجل تحقيق الانتصار الأول بالبطولة».

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