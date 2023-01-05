وكالة الاستخبارات : القبض على 6 ارهابيين في صلاح الدين وكركوك والانبار

2023/01/05 | 15:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قام ابطال وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية واجبات مهمة في ثلاث محافظات استندت لمعلومات استخبارية وقرارات قضائية أسفرت عن إلقاء القبض على 6 ارهابيين ينتمون لعصابات داعش.

هذا وتم القبض على ثلاث منهم في محافظة صلاح الدين واثنين في كركوك ومتهم واحد في الانبار

كما وتأتي هذه الواجبات في إطار الاجراءات الاستخبارية التي تتخذها وكالة الاستخبارات لملاحقة الارهابيين ومتابعة تحركاتهم، وقد اتخذت الاجراءات القانونية اصوليا بحقهم.

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