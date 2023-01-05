الانبار.. غرق شوارع الرطبة وناحية الوليد بمياه الامطار (فيديو)

2023/01/05 | 16:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الانبار

غرقت شوارع قضاء الرطبة وناحية الوليد في الانبار، اليوم الخميس، بمياه الامطار بعد موجة مطرية استمرت لساعات.

واظهر مقطع فيديو حصلت عليه (بغداد اليوم) الطرق الرئيسية والفرعية غارقة بمياه الامطار نتيجة انسداد فتحات تصريف المياه بالنفايات.

وتتوالى المؤشرات على تردي الواقع الخدمي والبنى التحتية في محافظة الانبار، فمن انعدام الكهرباء في المناطق الغربية من المحافظة الى غرق شوارع الرمادي والفلوجة بمياه الامطار في الهطول الاول لامطار فصل الشتاء الحالي وتحولها الى مستنقعات، وهو مايكشف "زيف" الادعاءات والمشاهد المبهرجة للمحافظة فيما يتعلق بالخدمات.

واظهرت مجموعة من مقاطع الفيديو التي حصلت عليها (بغداد اليوم)، في وقت سابق غرق شوارع الفلوجة بالكامل وعدم استطاعة المواطنين من التجول خارج منازلهم حيث أن المياه "متربصة" لهم أمام الأبواب.

تحرير : ع ك

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