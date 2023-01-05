وزير التربية يوجه بمحاسبة

2023/01/05 | 16:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

وجه وزير التربية ابراهيم نامس الجبوري مدير عام تربية البصرة، اليوم الخميس، بتشكيل لجنة تحقيقية عليا بحق احدى معلمات المحافظة، ومحاسبتها بعد قيامها بسلوكيات لا تتلاءم مع القيم التربوية على احدى منصات التواصل الاجتماعي.

وذكرت وزارة التربية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الجبوري وجه مدير عام تربية البصرة بتشكيل لجنة تحقيقية عليا بحق احدى معلمات المحافظة، ومحاسبتها بعد قيامها بسلوكيات لا تتلاءم مع القيم التربوية على احدى منصات التواصل الاجتماعي".واكد أن "المعلم هو نبراس العلم والمعرفة وعليه أن يبقى بعيداً عن التصرفات الدخيلة على المجتمع فهم بناة الأجيال وعليهم غرس القيم و العادات الرصينة التي يتمتع بها مجتمعنا العراقي في نفوس تلاميذنا وطلبتنا الاعزاء".وشدد الجبوري بحسب البيان على "المحاسبة والعقاب لكل من يسيء للقيم التربوية وفق الضوابط و التعليمات الوزارية"، موجهاً |المديرين العامين للتربية في المحافظات كافة بمعاقبة أي معلم أو مدرس يقوم بنشر ما يقلل و ينتقص من قيمة التلاميذ او التنمر عليهم أو استغلالهم بأي شكل من الأشكال".

ويذكر أنه تم تداول الفيديو بسخط كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن توجيه دعوات لوزارة التربية من أجل محاسبة المعلمة.

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تحرير: ر.



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