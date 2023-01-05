العراق بالطقم الأبيض في مواجهة عمان غداً بافتتاح خليجي 25 (صور)

2023/01/05 | 16:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

عقدَ المؤتمر التنسيقي الخاصّ ببطولةِ خليجي زين 25، اليوم الخميس، وتقرر ان يرتدي المنتخب الوطني العراقي الطقم الأبيض في أول مواجهتين ضد منتخبي عمان والسعودية.

وذكر بيان للاتحاد العراقي لكرة القدم تلقته (بغداد اليوم) ان "المؤتمر عقد في فندق غراند ميلينيوم الذي خصصَ لكل ما يتعلق بـ(الأمور الانضباطيّة، التحكيميّة، الطبية، الأمنيّة، التسويقيّة، الإعلامية، وألوان الملابس وأهلية اللاعبين)، وحضر عن الجانب العراقي المدير الإداري مهدي كريم وطبيب المنتخب الوطنيّ عبد الكريم الصفار ومدير التجهيزات حقي إسماعيل والمنسق الإعلامي محمد عماد".

وتابع انه "تقررَ أن يرتدي منتخبنا الوطني الطقم الأبيض في أول مواجهتين ضد منتخبي عمان والسعودية، بينما يرتدي أسود الرافدين الطقم الأخضر في مواجهةِ منتخب اليمن".وأشار الى انه " تقررَ أيضا أن يرتدي منتخبنا الوطنيّ الطقم الأبيض الكامل، بينما الحارس اللون الأصفر، بينما يرتدي منتخب عمان الطقم الأحمر والحارس اللون الأسود، والطاقم التحكيميّ يرتدي اللون الأسود".

تحرير : ع ك

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