الكهرباء اللبنانية: خلافات سياسية تمنع 3 بواخر عراقية محملة بمادة الفيول من الرسو

2023/01/05 | 16:04 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وزارة الكهرباء اللبنانية، يوم الخميس، باستمرار ازمة الطاقة بالبلاد، والتي ستكون أكثر تعقيداً خلال الأسبوعين المقبلين بعد نفاد “الفيول أويل” في خزانات معامل إنتاجها، وسط خلافات عدم القدرة على إنتاج أي دقيقة من الكهرباء.وأشارت الوزارة، إلى استمرار الخلاف … Readmore

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