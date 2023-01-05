2023/01/05 | 16:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وجه وزير التربية ابراهيم نامس الجبوري، اليوم الخميس، مدير عام تربية البصرة بتشكيل لجنة تحقيقية عليا بحق احدى معلمات المحافظة ومحاسبتها بعد قيامها بسلوكيات لا تتلاءم مع القيم التربوية.وقال الجبوري في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، ان “المعلم هو نبراس العلم والمعرفة وعليه أن يبقى بعيداً عن التصرفات الدخيلة على المجتمع فهم […]

ظهرت المقالة بعد اساءتها للقيم التربوية..



وزير التربية يشكل لجنة عليا لمحاسبة إحدى معلمات البصرة أولاً على ايرث نيوز.

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