أمانة مجلس الوزراء: تحقيق نسب إنجاز متقدمة بمداخل بغداد

2023/01/05 | 16:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، تحقيق نسب إنجاز متقدمة في مداخل العاصمة بغداد، فيما أعلنت إجراءات للحد من الحوادث المرورية وفكّ الاختناقات في العاصمة، بينها رفع عشرات نقاط التفتيش.

وقال المتحدث باسم الأمانة العامة، حيدر مجيد، للوكالة الرسمية، إن “مداخل (بغداد – ديالى) و (بغداد – واسط) و (بغداد – الأنبار) و (بغداد – نينوى)، حققت نسب إنجاز متفاوتة”، مشيراً إلى “وجود تقدم وتسارع بوتيرة العمل في مدخلي ديالى وواسط”.

وأضاف مجيد، أن “نسبة الإنجاز في هذين المدخلين تجاوزت الـ35 بالمئة”، مؤكداً أن “العمل مستمر بإشراف دائرة الطرق والجسور التي أنشأت العديد من الطرق من ضمنها طريق (بغداد – دورة – يوسفية)”.

وأشار إلى أن “طريق (بغداد – واسط) يشتمل على عدة مراحل، إذ ستكون هنالك توسعة طريق لأربعة ممرات، إثنان منها رئيسية، واثنان أخرى جانبية وخدمية، فضلاً عن إنشاء 3 أو 4 مجسرات”، منوهاً إلى أنه “سيتم إلغاء التحويلات للحد من الحوادث المرورية، وسيكون هناك مجسراً رئيسياً لاستدارة العجلات أمام مدخل مدينة بسماية، وإنشاء جسر جديد بجوار جسر ديالى القديم، فضلاً عن تأهيل جسر ديالى القديم بهدف فك الاختناقات المرورية عن جسر ديالى”.

وتابع، أن “هناك نسب إنجاز متفاوتة أيضاً في المداخل الثلاثة المتبقية والتي يجري العمل فيها بإشراف محافظة بغداد”، مؤكداً أن “مجلس الوزراء وجه وزارة الداخلية بضرورة الاهتمام بملف الاختناقات المرورية وإيجاد الحلول العاجلة والآنية لمعالجتها وفتح الطرق المغلقة، فضلاً عن رفع الكتل الكونكريتية”.

ولفت إلى أن “هناك إجراءات من قبل قيادة عمليات بغداد المنضوية في اللجنة العليا لفك الاختناقات المرورية لرفع عشرات نقاط التفتيش بالتشاور مع الجهات الأمنية”.

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