أردوغان: قد ألتقي الأسد من اجل السلام

2023/01/05 | 16:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس، القول إنه قد يجتمع مع الرئيس السوري بشار الأسد، من أجل السلام، وذلك بعد أعلى محادثات معلنة بين أنقرة وحكومة دمشق منذ بداية الأزمة السورية في 2011.

وأضاف أردوغان في كلمة بأنقرة: “من المقرر عقد اجتماع ثلاثي يضم وزراء خارجية تركيا وروسيا وسوريا لأول مرة لمزيد تعزيز التواصل بعد محادثات بين وزراء الدفاع الأسبوع الماضي”.

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