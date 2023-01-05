محامي منة شلبي لـCNN بالعربية: الحكم الصادر ضدها

2023/01/05 | 16:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الدكتور محمد بهاء أبو شقة، محامي الفنانة المصرية منة شلبي، إن محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكمًا بمعاقبة الفنانة بالحبس لمدة عام مع إيقاف التنفيذ، وتغريمها 10 آلاف جنيه (368 دولارًا) بتهمة حيازة جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي.

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