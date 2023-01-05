شاهد- مضافات وشقق مجهزة ومقاهٍ مجانية.. البصرة تُكرم ضيوف خليجي 25

2023/01/05 | 16:24 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواصل أهالي محافظة البصرة جنوبي العراق إكرام ضيوفهم الوافدين إليهم من دول الخليج العربي لحضور الدورة 25 من بطولة كأس الخليج، المقرر انطلاقها يوم غد الجمعة.

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