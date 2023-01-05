2023/01/05 | 16:27 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 5 يناير، 2023 بغداد/المسلة: يتبع المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن...

ظهرت المقالة محافظ بابل الأسبق يرتكب مخالفات في قضية تخصيص قطع أراض أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ بابل الأسبق يرتكب مخالفات في قضية تخصيص قطع أراض) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ بابل الأسبق يرتكب مخالفات في قضية تخصيص قطع أراض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).