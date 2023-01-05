2023/01/05 | 16:30 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: L5bRgyWOa_w

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل ترغب ايران بعودة التيار الصدري؟) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هل ترغب ايران بعودة التيار الصدري؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).