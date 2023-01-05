"لا يوجد شاغر".. الكشف عن سبب عدم تسجيل رونالدو مع النصر السعودي

2023/01/05 | 16:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يسجّل نادي النصر السعودي، لاعبه الجديد، البرتغالي، كريستيانو رونالدو، بعد، في قائمته لدى الاتحاد السعودي لكرة القدم، ما يحول دون خوضه المباريات الرسمية، على ما أفاد مسؤولان في النادي الخليجي، لوكالة فرانس برس، الخميس.

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