2023/01/05 | 16:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني ارتفعت اسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، اليوم الخميس، مع اقفال البورصة الرئيسية في بغداد.وقال مراسل /المركز الخبري الوطني/ إن بورصة الكفاح المركزية اقفلت في بغداد على 156200 دينار عراقي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع سعر الدولار بالاسواق المحلية مع اغلاق البورصة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع سعر الدولار بالاسواق المحلية مع اغلاق البورصة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع سعر الدولار بالاسواق المحلية مع اغلاق البورصة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).