أردوغان لبوتين: يجب اتخاذ موقف حاسم لإخلاء الشمال السوري من المسلحين الأكراد

2023/01/05 | 16:35 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تطهير مناطق الحدود التركية من المنظمات الإرهابية خاصة تل رفعت ومنبج.

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