شاهد بالفيديو.. هذا ما فعله صدام حسين لتأميم النفط في العراق !

2023/01/05 | 16:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 2RYgv0Y__og

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