2023/01/05 | 16:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير التربية ابراهيم نامس

الجبوري، الخميس، مدير عام تربية

البصرة، بتشكيل لجنة تحقيقية عليا بحق

احدى معلمات المحافظة ومحاسبتها بعد

قيامها بسلوكيات لا تتلاءم مع القيم

التربوية على احدى منصات التواصل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تشكل لجنة عليا لمحاسبة معلمة اساءت للقيم) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تشكل لجنة عليا لمحاسبة معلمة اساءت للقيم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).