2023/01/05 | 16:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزير الهجرة والمهجرين، إيڨان

فائق جابرو، اليوم الخميس، عودة (633)

نازحا من ناحية زمار الى مناطق سكناهم

الأصلية في محافظة نينوى.

وقالت جابرو، في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إن "633 نازحا عادوا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهجرة تعلن عودة (633) نازحاً إلى نينوى) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الهجرة تعلن عودة (633) نازحاً إلى نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).