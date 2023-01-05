أسود الرافدين بالطقم الأبيض في مواجهة عمان غداً بافتتاح خليجي 25

2023/01/05 | 16:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم

الخميس، ان منتخبنا الوطني سيرتدي

الطقم الأبيض في أول مواجهتين ضد منتخبي

عمان والسعودية، بينما يرتدي أسود

الرافدين الطقم الأخضر في مواجهةِ

منتخب اليمن.

وقال الاتح

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