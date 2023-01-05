رئيس الفيفا يدعو إلى

2023/01/05 | 16:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، جياني إنفانتينو، عن دعمه لاثنين من لاعبي فريق ليتشي تعرضا لإساءات عنصرية خلال مباراة بالدوري الإيطالي، الأربعاء، ودعا إنفانتينو، الجماهير إلى "إخراس كل العنصريين للأبد".

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