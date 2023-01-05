النزاهة: استقدام محافظ بابل الأسبق

2023/01/05 | 16:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بابل

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الخميس ، عن صدور أمري استقدام جديدين بحق محافظ بابل الاسبق، فيما لفتت الى أن الأمرين صدرا جَرَّاء منح موافقات على تخصيص أَرَاضٍ تجاريَّة لا يجوز قانوناً تخصيصها"..

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان تلقته (بغداد اليوم) بأنَّ "محكمة تحقيق بابل المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت أمراً باستقدام المُحافظ الاسبق "ًنائب المحافظ الحالي"، على خلفيَّة منح الموافقات على تخصيص قطع أَرَاضٍ، تبيَّن من خلال التحقيقات والتحريات أنها قطع تجاريَّة لا يجوز قانوناً تخصيصها".

وأضافت إن "المحكمة ذاتها أصدرت أيضاً أمر استقدام آخر بحق المتهم، لإقدامه على منح الموافقات والمصادقة على محاضر تخصيص قطع الأراضي السكنيَّة، ومحاضر استبدال بعضها، على الرغم من عدم تحقق شروط الاستبدال".

وتابعت الدائرة أن "أمري الاستقدام قد صدرا عن المحكمة؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات العراقي رقم (١١١ لسنة ١٩٦٩)".

تحرير : شمس

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