2023/01/05 | 16:51 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة شرطة البصرة، اليوم الخميس، اعتقال متهم يقوم ببيع تذاكر مزورة لمباريات خليجي 25.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال متهم ببيع تذاكر "مزورة" لمباريات خليجي البصرة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال متهم ببيع تذاكر "مزورة" لمباريات خليجي البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).