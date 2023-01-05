انهيار بناية قيد الإنشاء في الموصل والأنقاض تحاصر العمال

2023/01/05 | 17:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أفاد مصدر أمني، الخميس، بانهيار بناية قيد الإنشاء في مدينة الموصل.

وقال المصدر في حديث صحفي، إن بناية قيد الإنشاء انهارت عصر اليوم، وحاصرت الأنقاض عمالاً كانوا داخل البناية.

وأضاف أن فرق الدفاع المدني تعمل على إخراج المحاصرين.

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