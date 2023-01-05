بعد ضربة أوكرانيا الموجعة في دونيتسك.. جدل كبير في روسيا حول سبب كشف موقع الجنود

2023/01/05 | 17:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في روسيا، يجري تبادل اللوم بشكل كبير بين مسؤولين وسياسيين ومدونين عسكريين بارزين بشأن مقتل عشرات الجنود الروس في ماكييفكا في منطقة دونيتسك التي تحتلها روسيا، وتقر وزارة الدفاع الروسية بمقتل 89 جنديًا على الأقل في القصف خلال الساعات الأولى من أول أيام السنة الجديدة، لكن الوزارة تقول إن السبب كان كشف مواقعهم من قبل جنود استخدموا هواتفهم المحمولة بشكل غير مصرح به.

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