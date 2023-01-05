2023/01/05 | 17:33 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيئة الإعلام والاتصالات تعلن الإطلاق التجريبي لخدمة الشريحة الذكية E.SIM لدى شركات الهاتف النقال في العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2023/01/05 | 17:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

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