2023/01/05 | 17:35 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 5 يناير، 2023 بغداد/المسلة: اختتم المنتخب العراقي، الخميس 01/05/2023، تدريباته قبيل مواجهة نظيره العماني الجمعة...

ظهرت المقالة المنتخب العراقي يختتم تدريباته قبل مواجهة عمان الجمعة بافتتاح خليجي 25 أولاً على المسلة.

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