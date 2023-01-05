قائد عمليات ديالى يعلن

2023/01/05 | 17:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أعلن قائد عمليات ديالى اللواء الركن علي فاضل عمران، اليوم الخميس، القضاء على التهريب في المحافظة بنسبة 100%.

وقال عمران في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "قيادته تبنت استراتيجية شاملة بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطني للقضاء على التهريب في ديالى والذي شكل مصدر تحدي كبير في السنوات الماضية"، مبينا أن "جهودا استثنائية وعمليات نوعية تركزت في محاور عدة نجحنا من خلالها في القضاء على ملف التهريب بنسبة 100%".

وأضاف، أن "ما تحقق جاء بسبب جهود أمنية كبيرة وعمليات مهمة جرت ضمن المشهد العام في ديالى"، مؤكدا أن "تهريب المنتجات النفطية بات من الماضي".

وفيما لفت إلى أن قيادته "أسهمت في مواجهة أخطر ملف يواجه الاقتصاد الوطني داخل ديالى"، أشار إلى أن "ما تحقق يمثل خطوة مهمة في ملف امن ديالى وجهودنا مستمرة في الحفاظ على ماتحقق من خلال اعتماد سلسلة استراتيجيات تقطع الطريق امام اي محاولات لتهريب اي مواد عبر ديالى".

تحرير: غ.



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