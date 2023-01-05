2023/01/05 | 17:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أكدت عضو مجلس النواب عن الاطار التنسيقي عالية نصيف، ان اعفاء واستبدال محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف قد يتم خلال الفترة القادمة، مشيرة إلى أن ضغوطًا سياسية أوقفت أمر تغييره.

وقالت نصيف في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قيّم أداء محافظ البنك المركزي ووجده دون المستوى المطلوب"، مشيرة إلى أن "السوداني أرسل كتاب استبدال المحافظ ولكن قوى سياسية قامت بإيقافه".

وعن هوية هذه القوى السياسية، أوضحت نصيف أن "جميع القوى السياسية وحتى "المنسحبين" مازالت تمتلك تأثيرًا في الساحة السياسية"، مبينة أن "قرار اعفاء محافظ البنك قائم وقد يتم خلال الفترة المقبلة في حال لم يتم السيطرة على سعر صرف الدولار في الاسواق".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نصيف: السوداني وجد محافظ البنك المركزي دون المستوى وقوى سياسية منعوا استبداله - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نصيف: السوداني وجد محافظ البنك المركزي دون المستوى وقوى سياسية منعوا استبداله - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).